Jan Ullrich doet mee aan 312 kilometer lange Gran Fondo op Mallorca: “Langste tocht sinds San Remo”

Jan Ullrich staat dit weekend aan de start van de Gran Fondo Mallorca 312, die hem in meer dan 300 kilometer en 5.000 hoogtemeters over het Spaanse eiland voert. Enkele pittige beklimmingen zijn in het parcours opgenomen, zoals de 800 meter hoge Puig Major.

Voor Ullrich is het de eerste keer sinds zijn wielerpensioen in 2006 dat hij weer aan een lange fietstocht meedoet. Wat hij ervan verwacht? “Ik heb minder getraind de afgelopen jaren dan ik zou willen”, lacht de Duitser. “Het afgelopen jaar zit ik wel weer veel op de fiets en voel ik me ook weer sterker worden. Maar ambities? Me er veilig doorheen slaan en niet vallen.”

De lengte van 312 kilometer is zelfs voor de afgetrainde Ullrich van vroeger een mega-afstand. Als hem gevraagd wordt naar de laatste keer dat hij deze afstand heeft afgelegd, moet hij lang nadenken. “Dat moet denk ik Milaan-San Remo zijn geweest, maar mijn geheugen laat me enigszins in de steek.” De Duitser reed La Primavera in 1996 en 1997.

Weerzien met Beloki

Een opvallend weerzien was er zaterdag met Joseba Beloki. Ullrich was er in 2003 bij toen hij hard ten val kwam in de Touretappe naar Gap. Iets dat de Duitser zich nog goed kan heugen. “Het is fantastisch om te zien dat het goed met hem gaat, het laatste wat ik me van hem kan heugen is zijn crash”, vertelt hij daarover. Ullrich en Beloki zijn allebei ambassadeur van de Gran Fondo Mallorca 312. Ook Pedro Horillo, Alberto Contador en Oscar Freire rijden zondag als ambassadeur mee.

Ullrich laat zich na zijn opname in een psychiatrische inrichting drie jaar geleden weer steeds vaker in het openbaar zien. Met Lance Armstrong sprak hij eind augustus af op Mallorca, waar hij met zijn Spaanse vriendin woont, om een aantal dagen te fietsen. Een aantal weken geleden dronk hij met Tadej Pogačar koffie in Parijs.

