Jan Tratnik zit weer op de fiets na opgave in Giro d’Italia

Jan Tratnik kan, bijna twee weken na zijn valpartij in de Giro d’Italia, weer voorzichtig trainen. De Sloveense hardrijder van Bahrain Victorious moest de Ronde van Italië verlaten met een breuk in zijn rechterpols.

Tratnik kwam in de openingsrit van de Giro enkele kilometers voor de slotklim naar Visegrád ten val. De Sloveen wist wel de finish te bereiken en kwam een dag later ook in actie in de individuele tijdrit in Boedapest, maar moest op dag drie alsnog in de remmen knijpen. Tratnik bleek last te hebben van een breuk in zijn pols en kon zijn stuur niet meer fatsoenlijk vasthouden.

Voor de twee klassementskopmannen van Bahrain Victorious, Mikel Landa en Pello Bilbao, was het uitvallen van Tratnik een bittere pil. Laatstgenoemde was op papier een van de belangrijkste helpers op het vlakke en in de bergritten. Tratnik, die voor volgend seizoen in verband wordt gebracht met Jumbo-Visma, was de eerste uitvaller in de Giro.

Tratnik kijkt nu echter weer vooruit, zo laat hij weten via Twitter. “De laatste scans hebben uitgewezen dat het de goede kant opgaat met mijn herstel. Ik kan weer voorzichtig trainen. Ik voel nog wel wat pijn in mijn hand, maar niet genoeg om te stoppen met trainen. Dank aan alle fans, de medische staf en vrienden voor de steun.”

Back in the game 😎 latest x-ray scans showed good recovery, so I can slowly start with trainings. Still some pain in my hand, but not enough to stop me from trainings. Thanks to all fans, medical staff and friends for support during these days. #ciclismo #cyclinglife pic.twitter.com/ltqGnQLHsg — Jan Tratnik (@JTratnik) May 19, 2022