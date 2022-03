Jan Polanc verrast met winst in Trofeo Laigueglia: “Voelde mij heel goed”

Jan Polanc heeft zichzelf verrast met de overwinning in Trofeo Laigueglia. De Sloveense coureur van UAE Emirates leek kansloos voor de zege, maar omdat de kopgroep – met daarbij zijn ploeggenoten Juan Ayuso en Alessandro Covi – het tactisch goed speelde, kon Polanc profiteren. “Ik wil deze overwinning graag opdragen aan mijn familie”, zegt hij.

“Ik voelde mij de hele wedstrijd al goed, en we wisten dat Covi een van onze snelste jongens is. Dus we werkten in de kopgroep met het idee om hem in een kleine groep naar de finish te krijgen”, vertelt Polanc, die samen met vijf ploeggenoten van UAE Emirates was meegeschoven in een grote kopgroep. Dat gebeurde op 50 kilometer van de finish. Het bleek de beslissende slag, want in de heuvelachtige finale kwam het peloton niet meer terug.

Ayuso, Covi en Intermarché-Wanty-Gobert-renner Lorenzo Rota leken te gaan strijden om de zege, maar niets was minder waar. “Ik was in de finale gelost, maar kon terugkomen in de afdaling en zag dat ze inhielden. Ze keken naar elkaar in de kopgroep, dus ik besloot ervoor te gaan en dat is goed geslaagd. Ik wil deze overwinning graag opdragen aan mijn familie. Ik ben normaliter een knecht die niet vaak wint, maar nu ik de kans heb gekregen geeft het een heel speciaal gevoel”, aldus Polanc.

Achter Polanc, die in 2017 zijn laatste zege boekte op het Sloveens kampioenschap tijdrijden, werden Covi en Ayuso ook nog tweede en derde. Diego Ulissi eindigde als zevende en was de vierde UAE Emirates-renner in de top-10.