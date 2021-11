Jan Maas overtuigd van keuze voor BikeExchange: “Het is een droom die uitkomt”

Jan Maas kijkt ernaar uit om aan zijn nieuwe avontuur bij BikeExchange te beginnen. De ploeg maakte vandaag de komst van de 25-jarige renner van Leopard Pro Cycling officieel bekend. “Aansluiten bij deze ploeg is de juiste keuze. Ik ben er zeker van dat ik beter zal worden”, zegt Maas via zijn nieuwe team.

Maas had er wel vertrouwen in dat een mooie ploeg zich zou melden na een goed seizoen, maar toch kwam het voor de Nederlander als een verrassing dat uiteindelijk Team BikeExchange uit de koker rolde. “Ik ben heel blij dat ik me volgend jaar bij Team BikeExchange aansluit”, vertelt hij in een perscommuniqué. “Ik denk dat het een van de beste ploegen ter wereld is. Tijdens het afgelopen seizoen heb ik een paar wedstrijden met mijn toekomstige ploeggenoten gereden, en ze zien er solide en professioneel uit en als een familie om in op te groeien.”

Dat laatste was essentieel voor Maas. “Want ik geloof in de ploeg en ik denk dat aansluiten bij deze ploeg de juiste keuze is. Ik ben er zeker van dat ik beter zal worden. Ik ben een renner die van klimmen en van golvende parcoursen houdt, en ik ben er zeker van dat de ploeg me in mijn groei zal steunen. Ik kijk ernaar uit om kennis te maken met mijn nieuwe ploeggenoten en al het personeel. Het is een droom die uitkomt”, aldus Maas, die in 2014 als junior tweede was in de Ronde van Vlaanderen en in zijn beloftenperiode voor Rabobank en SEG Racing koerste.

‘Overtuigd dat hij zich zal blijven verbeteren’

Ploegmanager Brent Copeland is blij om Maas te verwelkomen. “Ik herinner me de tweede plaats van Jan in de Ronde van Vlaanderen voor junioren. Hij heeft in de junioren- en U23-categorieën een hele reeks degelijke resultaten neergezet. In de loop der jaren is Jan blijven groeien en in het afgelopen seizoen heeft hij verschillende goede resultaten behaald in etappekoersen, waaronder een tiende plaats in de Sazka Tour en een derde plek in de Tour de la Mirabelle. We zijn ervan overtuigd dat hij zich zal blijven verbeteren. Daarom hebben we hem deze kans geboden.”

Volgens Hoofd Sportdirecteur Matthew White was Team BikeExchange op zoek naar een of twee renners die klaar waren om de stap naar het WorldTour-niveau te maken en een cruciale rol te spelen in de ondersteuning van de klimmers in de ploeg. “Jan komt naar de ploeg met een paar jaar ervaring, koersend in het professionele continentale circuit. Het is een geweldige kans voor Jan om bij ons de stap naar het WorldTour-niveau te maken en ik heb er alle vertrouwen in dat hij er het beste van zal maken en er goed zal passen.”