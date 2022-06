‘Jan Hirt en Matteo Malucelli in de belangstelling van Quick-Step Alpha Vinyl’

Quick-Step Alph Vinyl heeft volgens het Italiaanse TuttoBiciWeb interesse in Jan Hirt en Matteo Malucelli. De 31-jarige klimmer Hirt is bezig aan een uitstekend seizoen in dienst van Intermarché-Wanty-Gobert, sprinter Malucelli (28) zit momenteel zonder werk nadat de UCI besloot om de licentie van (het voormalige) Gazprom-RusVelo in te trekken.

Als we de Italiaanse wielersite mogen geloven, staan Hirt en Malucelli op het verlanglijstje van Quick-Step Alpha Vinyl, de ploeg van Patrick Lefevere. Hirt kent een succesvol seizoen in het tenue van Intermarché-Wanty-Gobert. De Tsjechische klimmer won in februari de Tour of Oman en was onlangs een van de opvallende figuren in de Giro d’Italia. Hirt eindigde als zesde in het algemeen klassement, maar won bovenal de bergetappe met aankomst in Aprica. Hirt zou de klimkern van de Belgische sterrenformatie moeten versterken.

Malucelli is dan weer een rappe man die in het verleden uitkwam voor Androni Giocattoli en Caja Rural-Seguros RGA. Dit jaar begon hij het seizoen als renner van Gazprom-RusVelo, maar de ploeg heeft inmiddels geen licentie meer na maatregelen door de UCI vanwege de oorlog die Rusland is begonnen in Oekraïne. Malucelli was dit jaar nog succesvol in de Tour de Antalya en de Giro di Sicilia. In die laatste koers kwam hij uit voor een Italiaanse nationale selectie.