Jan Hirt na dubbelslag in Tour of Oman: “Het verliep perfect”

Jan Hirt klonk erg opgetogen na de vijfde etappe van de Tour of Oman. De Tsjechische klimmer pakte op Green Mountain niet alleen de dagzege, maar gaat nu ook aan de leiding in het algemeen klassement van de zesdaagse ronde.

“Ik voel me erg goed. Eigenlijk kan ik me niet beter voelen, want ik won de etappe en pakte de rode trui. We zijn superblij”, vertelde de 31-jarige renner van Intermarché-Wanty-Gobert na de koers. Hij was erg te spreken over het werk van zijn ploeg. “We hebben de koers gereden die we wilden. We controleerden de wedstrijd al in het begin met Kévin Van Melsen en we hebben steeds het tempo bepaald op de slotklim, dus het is echt een overwinning van de ploeg.”

Niet alleen kregen de renners een serieus parcours voorgeschoteld op de voorlaatste dag van de ronde, de wind maakte het nog eens extra zwaar. Net na halfkoers zette DSM het op de kant en viel het peloton uiteen in stukken. Hirt zat echter aan de goede kant van de breuk. “We zaten de hele dag immers van voren met de ploeg. Mijn ploeggenoten hebben me geholpen en me veilig gehouden. We zijn nauwelijks in de problemen gekomen – het was perfect.”

Hoewel Hirt behalve de etappezege op Green Mountain ook de leiding in het klassement opstreek, was dat vooraf niet de ambitie. “Ik keek uit naar deze etappe en het belangrijkste doel was om vandaag de etappe te winnen. We keken niet naar de trui. We wilden proberen te winnen, omdat dit onze grootste kans was. We hebben gezegd: als we de rode trui kunnen pakken, zou het een mooie bonus zijn. Maar het was niet het hoofddoel.”