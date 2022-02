Jan Dunnewind valt uit in Tour of Oman met mogelijke sleutelbeenbreuk

Jan Dunnewind heeft vroeg in de tweede etappe van de Tour of Oman moeten opgeven. De Nederlander van Novo Nordisk heeft daarbij waarschijnlijk zijn sleutelbeen gebroken, laat zijn Amerikaanse werkgever weten.

Donderdag was de 23-jarige Dunnewind nog smaakmaker in Oman, toen hij de vlucht van de dag kleurde met Peio Goikoetxea (Euskaltel-Euskadi) en Mohammed Al-Wahibi (selectie Oman). Uiteindelijk werden zij ruim voor de finish ingehaald.

In maart vorig jaar spraken we uitgebreid met Jan Dunnewind, die toen nog voor de opleidingsploeg van Novo Nordisk reed, over zijn ontwikkeling en zijn toekomst. Lees hier dat interview met de coureur uit Bant, Flevoland.

#TourofOman 🇴🇲

Heartbreak for yesterday’s breakaway hero @jan_dunnewind who’s out of the race with a suspected broken collarbone. Heal up soon Jan! 🙏#DrivingChange #Diabetes

— Team Novo Nordisk (@teamnovonordisk) February 11, 2022