Jan Dunnewind (22): “Zou mooi zijn om ooit een grote ronde te rijden”

Interview

Jan Dunnewind is begonnen aan zijn derde jaar in de opleidingsploeg van Novo Nordisk. De 22-jarige coureur uit Bant heeft inmiddels zijn eerste koersen erop zitten en blikt terug op een aantal leerzame weken in Kroatië, waar hij met de ploeg trainde en een twee wedstrijden reed.

“Kroatië was niet helemaal wat ik ervan verwacht had”, steekt Dunnewind van wal. Hij reed er de Trofej Umag en de Istrian Spring Trophy. “Ik ben gevallen in de eerste wedstrijd, waardoor ik last kreeg van mijn rug. Bovendien was het erg koud, nat en waaide het hard. Het waren gewoon zware wedstrijden, maar binnenkort ga ik naar de fysio en dan kijken we hoe het ervoor staat.”

Onzekere tijden door corona

De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat veel van de geplande wedstrijden niet kunnen doorgaan. Zeker op continentaal niveau zorgt de crisis voor een nagenoeg lege wedstrijdkalender. “De rest van het seizoen is voor mij dus nogal onduidelijk. Half april mogen we met de ploeg misschien in Frankrijk rijden en in juni en juli schijnen er wat wedstrijden te zijn, maar dat is allemaal nog onzeker.”

Dunnewind betreurt het feit dat er vorig jaar ook al geen koersen verreden konden worden. “Ik denk dat als ik afgelopen seizoen meer wedstrijden had gereden, ik wel grotere stappen had kunnen maken. Ik vind het ook jammer dat ik mijn ploegmaten minder zie. Je kan nu maximaal met twee man fietsen, dat is anders dan de gezelligheid en het competitieve van een groepje.”

Motivatie

Aan een gebrek aan motivatie ligt het echter niet. De geboren Flevolander fietst nu al drie jaar bij de beloften van Novo Nordisk, met als grote doel het afdwingen van een profcontract. “Dat houdt me gemotiveerd om hard te blijven trainen. Als wedstrijden wegvallen, gaat de ploegleiding kijken naar je trainingsdata, dus dat houd ik in mijn achterhoofd als motivatie.”

“Ik verwacht wel dat ze me nog een extra jaar gunnen”, aldus Dunnewind. “Als dat niet zo is, ga ik toch aan mezelf twijfelen. Volgend jaar word ik namelijk al 24 en dan wordt het misschien toch tijd om te stoppen met fietsen en verder te gaan met school. Ik hoop dus eigenlijk na dit jaar de overstap te kunnen maken.”

Diabetes

Dunnewind rijdt bij de opleidingsploeg samen met de Zuid-Hollandse Tom Tiegelaar. Novo Nordisk is een team dat enkel renners met diabetes op de loonlijst heeft staan. Het doel van de ploeg is om te laten zien dat topsport en diabetes goed te combineren zijn.

“Ik heb de diagnose diabetes type 1 gekregen toen ik vier was”, zegt Dunnewind. “Het is inmiddels eigenlijk geen probleem meer. Voor het fietsen is het gewoon een extra dingetje dat je in de gaten moet houden. Ik moet met insuline mijn bloedsuiker op peil houden, in de ploeg hebben we een dokter die gespecialiseerd is in suikerziekten en veel ervaring heeft met sport en diabetes.”

Toekomst

Naast het afdwingen van een plek in de profploeg van de Amerikaanse formatie, heeft Dunnewind nog andere dromen. “Ik hoop ooit nog een grote ronde te kunnen rijden. Ik denk ook wel dat dat realistisch is. Meerdaagse etappekoersen liggen mij namelijk goed en zeker met een lange, niet al te steile aankomst bergop kan ik goed mee. Ik denk niet dat ik een grote ronde kan winnen, maar ik kan zeker meerijden.”

“Als ik kijk naar bijvoorbeeld Robert Gesink, dan denk ik: dat zou ik in de toekomst ook nog wel willen. Voor mij als klimmer zou het goed zijn om ergens op hoogte te gaan wonen, want daar word je gewoon echt beter van.”

Een ander groot voorbeeld voor de 22-jarige Dunnewind is hardrijder Jan-Willem van Schip. “Ik vind hem een inspirerende renner. Als ik hem hoor praten, kan ik me bijna altijd wel in hem vinden. Hij is niet iemand die elke koers waar hij start wint, maar kan wel verschrikkelijk hard fietsen.”

Voor Dunnewind en zijn ploegmakkers is het dus nog even afwachten wanneer er weer gekoerst gaat mogen worden. “Wedstrijden rijden is natuurlijk het allerleukst, maar het grote doel dat ik voor ogen heb is prof worden, het liefst bij Novo Nordisk. Ik heb het hier gewoon ontzettend naar mijn zin.”