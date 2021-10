Jan Dunnewind dwingt profcontract af bij Team Novo Nordisk

Jan Dunnewind maakt deze winter de overstap naar de profploeg van Novo Nordisk. Na drie jaar bij de opleidingsploeg dwong de 23-jarige Nederlander een contract af bij de hoofdmacht van de diabetesploeg. Ook de Belgische sprinter Robbe Ceurens en de Italiaanse rouleur Filippo Ridolfo zetten de stap naar het profteam.

Dunnewind is heel blij dat hij volgend seizoen de overstap maakt naar het profteam. “Ik zal een extra stap moeten zetten in mijn trainingen, maar ik ben er klaar voor en kan niet wachten om te beginnen met de opbouw naar het nieuwe seizoen. In mijn eerste seizoen hoop ik veel te leren van de meer ervaren renners en streef ik ernaar de trui te laten zien in de koers. Ik heb echt van mijn tijd bij de opleidingsploeg genoten. Iedereen in het team is heel hecht. Het voelt als een familie. Maar ik voel me nu klaar voor de volgende stap.”

Met het afdwingen van een profcontract, ziet de Nederlandse renner, die diabetes type 1 kreeg toen hij 4 jaar oud was, een doel in vervulling gaan. Naast het afdwingen van een profcontract, had Dunnewind nog andere dromen vertelde hij eerder dit seizoen. “Ik hoop ooit nog een grote ronde te kunnen rijden. Ik denk ook wel dat dat realistisch is. Meerdaagse etappekoersen liggen mij namelijk goed en zeker met een lange, niet al te steile aankomst bergop kan ik goed mee. Ik denk niet dat ik een grote ronde kan winnen, maar ik kan zeker meerijden.”