Jan Christen na wereldtitel: “Ik had maar een doel en dat was dit WK”

Jan Christen was vanzelfsprekend heel blij na het binnenhalen van de wereldtitel bij de junioren tijdens het WK veldrijden in Fayetteville. De beloftevolle Zwitser, die ook al succesvol was in het baan- en wegwielrennen, klopte in de eindsprint de Belg Aaron Dockx en de Brit Nathan Smith.

“Het was heel zwaar”, vertelde Christen na afloop van de wedstrijd in het flashinterview. “Ik wist dat Aaron wellicht sterker zou zijn in de sprint, dus ik richtte mij op de laatste ronde en probeerde toen all-in te gaan. Uiteindelijk pakte ik de overwinning: ik ben heel blij.”

De Zwitser, die op de radar van UAE Emirates staat, noemt het ‘geweldig’ om de regenboogtrui mee naar Zwitserland te nemen. “We hadden een doel dit seizoen en dat was het WK. Ik wilde alleen maar winnen, dat het is gelukt is fantastisch. Ik kan het niet geloven.”