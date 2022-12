Jan Boven na tweede plaats Wout van Aert in Antwerpen: “Beter dan gedacht”

Video

De rentree van Wout van Aert in het veld heeft ook zijn omkadering bij Jumbo-Visma enigszins verrast. De Belgische kampioen werd in de Wereldbeker van Antwerpen tweede achter Mathieu van der Poel, tot tevredenheid van ploegleider Jan Boven. “Dit is nog iets beter dan we zelf gedacht hadden”, zegt Boven tegen WielerFlits.

“Vooraf hadden we gezegd dat we tevreden zouden zijn bij een degelijke cross met weinig foutjes”, aldus Boven na afloop van de Scheldecross. Hij zag hoe Van Aert kort na de start al de leiding pakte. “De kopstart verraste mij ook. Wout stond goed op de tweede rij en wist achter wie hij wilde staan, daar heeft hij bewust voor gekozen. Dan zit je uit de drukte en dat scheelt heel veel voor de eerste ronde.”

Op de demarrage van Van der Poel in de tweede ronde had Van Aert geen antwoord, zag Boven. “Hij probeerde aan te haken, maar had door dat Mathieu echt iets te hard reed. Zeker in de aanzet na de bochten. Dat is het verschil tussen het rijden van een, twee of drie crossen, dan komt dat zeker ook terug bij Wout.”

Nu gaat Van Aert toewerken naar de Wereldbeker in Dublin van volgende week. Van der Poel ontbreekt daar, maar Boven wil zich nog niet rijk rekenen. “Volgens mij is er een wereldkampioen die heel rap reed”, doelt hij op Tom Pidcock. “Hij had pech met een slechte start, maar reed ook hard rond. Het is niet een een-tweetje dat Wout volgende week als eerste staat, maar Dublin is wel een parcours dat Wout zou moeten liggen.”