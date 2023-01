Jan Boven: “Marianne Vos is nog niet klaar met fietsen, maar moet zelf afweging maken”

Voor de tweede keer in haar carrière heeft Marianne Vos last van een vernauwing in de bekkenslagader, een bekende blessure onder wielrenners. De wereldkampioene heeft daardoor moeten besluiten haar WK-titel niet te verdedigen in Hoogerheide. Ook bij haar ploeg Jumbo-Visma is de teleurstelling groot. “Dit komt hard aan”, zegt ploegleider Jan Boven tegen het AD.

“Marianne is een echte winnaar. Echt een renster voor kampioenschappen”, aldus Boven in de krant. Hij heeft Vos het hele seizoen gevolgd en was er ook bij in Benidorm, waar ze veertiende werd. “Daarna was het emotioneel. Ze had gehoopt nog iets in de regenboogtrui te kunnen laten zien, maar Marianne wist toen dat ze een beslissing moest gaan nemen over het WK.”

Ondanks een zege in Kortrijk was de winter van Vos er vooral een van teleurstellingen. “Het is voor haar niet een heel leuke crosswinter geweest. Ze kan vijf of zes minuten heel goed fietsen op het niveau wat ze moet hebben. Dat is te zien in haar eerste ronden. Maar daarna moet ze temporiseren om aan het einde weer redelijke ronden te rijden”, zegt hij.

In 2020 had Vos ook al een blessure aan haar bekkenslagader. Dat heeft tot gevolg dat er minder bloed naar de benen kan stromen. Of de kopvrouw van Jumbo-Visma geopereerd moet worden, moet nog onderzocht worden. “Ze opereren niet graag een tweede keer. Maar het is ook afhankelijk van de status en drive van Marianne”, geeft Boven aan. Hij wijst naar Annemiek van Vleuten, die ook twee keer is geopereerd aan deze kwetsuur. “Dus er zijn uitzonderingen. En Marianne is nog niet klaar met fietsen, maar zij moet de afweging maken.”

