Jan Bakelants reageert scherp op kritiek: “Beetje zwak van Hilaire”

Jan Bakelants heeft na de zestiende rit van de Tour de France gereageerd op de kritiek op Intermarché-Wanty-Gobert. Die was er al, maar vanmorgen deed ploegleider Hilaire Van der Schueren er een schepje bovenop. “Ik vind dat een beetje zwak van Hilaire. Dat kon beter en diplomatischer”, zegt Bakelants bij VTM.

Van der Schueren was niet te spreken over de prestaties van zijn ploeg in deze Ronde van Frankrijk. “Het is een Tour van incasseren, wonden likken en improviseren”, vertelde hij in Het Nieuwsblad.

Bakelants: “Ik trek mezelf de kritiek aan”

“Je moet het in perspectief zien”, gaat Bakelants verder. “We zijn met acht coureurs en als je de prijs optelt is dat geen miljoen euro, verre van. Ik weet wat ik verdien, en dat is klein geld. Dan moet het niet afgemeten worden aan de maatstaven van andere ploegen. Bij INEOS Grenadiers en Deceuninck-Quick-Step kost een renner effectief meer dan heel onze ploeg samen. Dus ik vind het niet fijn om die vergelijking te gaan maken.”

In de etappe naar Saint-Gaudens zat Bakelants mee in de vlucht van de dag. Hij kleurde de rit, maar strandde op de achtste plaats. “Ik heb getoond dat ik mee heb gedaan”, zegt hij. “Ik vond de laatste tijd dat er teveel kritiek was op de ploeg. Ik trek mezelf dat aan. Ik vind dat ik mezelf moet verantwoorden om hier te komen meedoen. Het is niet slecht, maar je hebt wat geluk nodig om iets te doen. Als je dat zegt wordt je nog net niet in je gezicht uitgelachen.”

“Ik vind dat jammer. Als ik de ruimte heb, kan ik wel met de fiets rijden. Ik heb mij ook geamuseerd vandaag. Het is exact vijf jaar geleden dat Julia (zijn dochter) werd geboren, in de Tour”, vertelt hij emotioneel. “Ik ben toen niet naar huis gegaan en heb daar veel aan moeten denken. Dat zijn dingen die ook meespelen.”