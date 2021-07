Hilaire Van der Schueren: “Het is een Tour van incasseren, wonden likken en improviseren”

Intermarché-Wanty-Gobert is bezig aan een vrij geruisloze Tour de France. De Belgische formatie was nog niet vaak in de aanval, moet het voorlopig doen met een vijfde plaats van Danny van Poppel in een massasprint en heeft na twee weken koers slechts 6070 euro bij elkaar gefietst. Ploegleider Hilaire Van der Schueren is dan ook niet tevreden over de prestaties.

Van der Schueren (73) kijkt in een uitgebreid interview met Het Nieuwsblad terug op de voorbije Touretappes. De prestaties zijn nog niet om over naar huis te schrijven, maar volgens Van der Schueren zijn er verzachtende omstandigheden. “De eerste vijf dagen lagen er vijf renners van ons tegen de grond. Loïc Vliegen is al naar huis, Georg Zimmermann heeft een breukje in zijn hand en Lorenzo Rota brak een rib.”

“Ik kan niet tegen die mannen zeggen: ga eens in de aanval. Het is een Tour van incasseren, wonden likken en improviseren. Jonas Koch is een renner die normaal al drie keer had meegezeten in de vlucht, maar die jongen wordt dan ziek op de eerste rustdag. Tijdens de lunch was er nog niks aan de hand, in de namiddag krijgt hij opeens 39 graden koorts. Een virale infectie. Naar huis…”

Over Louis Meintjes en Danny van Poppel

“Of de dokter voorlopig onze beste man in de Tour is? Cru gesteld, maar misschien is dat wel juist als ik al die blauwe tape op de rug, nek en ribben van mijn renners zie.” De ploeg hoopt nu nog met klassementsman Louis Meintjes en sprinter Danny van Poppel prijs te rijden. Meintjes staat na vijftien etappes vijftiende in het klassement, op net geen half uur van leider Tadej Pogačar.

Van Poppel kwam er in de eerste sprintetappes niet aan te pas, maar werd tijdens de laatste sprintconfrontatie in Carcassonne vijfde. Of Van der Schueren tevreden is over de Tour van Van Poppel, werd hem gevraagd. “De eerste keer had hij last van de knie, bij de tweede sprint was het zijn versnellingsapparaat en de derde keer was er iets met zijn rem. Ik ben gaan checken: met die rem was niks mis. Maar toch voelde hij iets.”

“Het zit in zijn hoofd. Die kniepijn, hoe komt dat? De slimmerik had andere koersschoenen geprobeerd. In de Tour moet je geen nieuwe schoenen aantrekken. Hij heeft nog twee kansen. Stel je voor dat hij vrijdag of zondag de sprint wint. Dan is onze Tour geslaagd”, aldus Van der Schueren, die bovendien nog de transfer van Van Poppel naar BORA-hansgrohe bevestigde.