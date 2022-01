James Whelan soleert naar zege in Santos Festival of Cycling

De eerste etappe van het Santos Festival of Cycling is gewonnen door James Whelan. De 25-jarige renner van Team BridgeLane, die vorig jaar nog in de WorldTour reed voor EF Education-Nippo, hield in zijn eentje een achtervolgende groep van circa vijftien renners achter zich. In die groep sprintte Whelans ploeggenoot Matthew Dinham naar de tweede plaats.

Al vroeg in de 114 kilometer lange openingsrit tussen Stirling en Lobethal ontstond er een kopgroep van zestien man, waarin alle grote ploegen vertegenwoordigd waren. Desondanks wisten ze niet meer dan twee minuten uit te lopen op het peloton. Dit verschil werd nog kleiner nadat Richie Porte en Luke Plapp, deze koers beiden uitkomend voor Team Garmin Australia, met nog 55 kilometer te gaan het tempo opvoerden in de hoofdmacht.

Chaotisch koersverloop

De versnelling van Porte en Plapp zorgde voor de nodige onrust. We kregen een chaotische wedstrijdverloop, waarbij slag-om-slinger gedemarreerd werd. Nadat onder andere ook Rohan Dennis (in de kleuren van Villawood) het geprobeerd had, wist uiteindelijk een groepje met daarbij Luke Durbridge, Chris Harper (Villawood) en Whelan de sprong naar voren te maken. Vanuit de kopgroep waar zij zich nu in bevonden, waren ondertussen ook de nodige renners gelost.

Van achteruit probeerden verschillende renners nog de oversteek te maken, waaronder Plapp. Hij was daarbij echter zo gretig, dat hij bijna ten val kwam. De Australische kampioen kwam met de schrik vrij. Later wist hij nog wel bij de eerste groep te komen, maar daar was Whelan ondertussen al uit weggereden. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen voor beloften in 2018 zette met nog twintig kilometer te gaan een solo op.

Porte en Dennis uitgeschakeld voor de eindzege

De achtervolgers wisten Whelan niet meer te achterhalen. Op de streep had hij een voorsprong van een minuut en drieëntwintig seconden op de eerste achtervolgers, een groep van vijftien. De rest van het veld lag op nog veel grotere achterstand, waardoor Whelan een serieuze optie op de eindzege neemt. Favorieten als Porte en Dennis kunnen een goed klassement namelijk vergeten.