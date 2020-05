James Piccoli wil Canadese klim 100 keer opfietsen ten voordele van de zorgsector vrijdag 1 mei 2020 om 20:02

De Canadees James Piccoli (28) gaat klimmen voor het goede doel. De renner van Israël Start-Up Nation wil zoveel mogelijk geld ophalen ten voordele van en als eerbetoon aan de zorgsector. In een paar uur tijd zamelde hij al meer dan 6.000 dollar in…

Piccoli’s partner is verpleegster in een ziekenhuis in Montreal. Hij dacht aan een extreme uitdaging als eerbetoon aan de zorgsector. En tezelfdertijd wil hij er zoveel mogelijk geld mee inzamelen voor het aanschaffen van desinfecterende producten en beschermend materiaal voor de zorgsector.

Daarvoor wil Piccoli de beklimming van Camillien-Houde honderd keer opfietsen, zegt hij in een interview met tuttobiciweb. Oorspronkelijk dacht hij 12 uur te fietsen, maar in een paar uur tijd had hij de beoogde 3.000 dollar reeds ingezameld en nog een paar uur later werd dat bedrag zelfs al verdubbeld. Daarop besloot hij nog een stapje verder te gaan.

11.900 hoogtemeters

“Ik zal de klim honderd keer trotseren. Ik denk dat dat kan in zo’n 16 uur. Als alles goed gaat, zal ik dan 360 kilometer afgewerkt hebben met 11.900 meter hoogteverschil. Dat zijn vele uren, maar niet meer dan verpleegsters en dokters in deze tijden werken. Zijn zijn de echte helden en dat wil ik hiermee in de verf zetten.”

Om een ‘massabijeenkomst’ te vermijden, geeft de Canadees er de voorkeur aan om de datum van zijn stunt geheim te houden. “Ik zou graag met heel veel mensen rondom mij fietsen, maar dat is in deze tijden niet het beste idee, natuurlijk.”