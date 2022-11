Canadese klimmer James Piccoli verlaat Israel-Premier Tech

James Piccoli zal volgend jaar niet meer uitkomen voor Israel-Premier Tech. “Na drie goede jaren wensen we James veel geluk toe in de toekomst”, laat de formatie vandaag weten via social media. Het is momenteel nog onduidelijk hoe zijn toekomst eruit ziet.

De 31-jarige Piccoli maakte in 2020 zijn profdebuut voor Israel-Premier Tech na enkele goede jaren op continentaal niveau. De Canadees wist zich in 2018 en 2019 in het tenue van het bescheiden Elevate-KHS Pro Cycling in de kijker te rijden bij de grote teams. Zo won hij in 2018 de Tour de Beauce (2.2) en reed hij naar top 10-noteringen in de Tour of the Gila en de Colorado Classic.

Een jaar later deed hij er nog een schepje bovenop. Piccoli begon in 2019 met ritwinst en een tweede plaats in het eindklassement van de Tour de Taiwan. Vervolgens werd hij ook tweede in de Joe Martin Stage Race, eindwinnaar van de Tour of the Gila, tweede in de Tour de Beauce en vooral tweede in de Tour of Utah. In die laatste rittenkoers moest hij alleen zijn meerdere erkennen in Ben Hermans, maar eindigde hij wel voor onder meer Joe Dombrowski, João Almeida en Lawson Craddock.

Echte doorbraak blijft uit

Israel-Premier Tech besloot hem vervolgens in te lijven, maar Piccoli wist nooit echt door te breken op het allerhoogste niveau. Hij werd in al die jaren wel tweede in de Tour du Rwanda en achtste in de Ruta del Sol en de Sibiu Cycling Tour, maar daar bleef het ook wel bij voor de Canadees. Piccoli vertrekt dus na drie seizoenen bij de Israëlische formatie. Het is nog onduidelijk waar zijn verdere sportieve toekomst ligt.