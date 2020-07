James Piccoli verlengt contract bij Israel Start-Up Nation maandag 27 juli 2020 om 10:53

James Piccoli rijdt ook de komende jaren bij Israel Start-Up Nation. De Canadees zette namelijk zijn handtekening onder een nieuw contract dat hem tot eind 2022 aan het WorldTeam verbindt.

Piccoli (28) is bezig aan zijn eerste seizoen bij Israel Start-Up Nation, nadat hij in de winter van het continentale Elevate-KHS overkwam. Hij wekte de interesse van de ploeg met zijn tweede plaats in de Tour of Utah. In het begin van het huidige wielerjaar werkte hij een Australisch programma af met de Tour Down Under, de Cadel Evans Great Ocean Road Race en de Herald Sun Tour. Maar de coronabreak hield hem sindsdien aan de kant.

De Canadees is blij dat zijn contract nu met twee jaar is verlengd. “Met deze ploeg heb ik een aantal doelen. Allereerst is dat plezier hebben en genieten van wat ik het liefst doe. Daarnaast wil ik een goede wielrenner zijn, mezelf verder ontwikkelen, mijn ploeggenoten helpen in wedstrijden en uiteindelijk doen wat zij ook kunnen, namelijk de grootste koersen winnen. En, en dat is tevens de belangrijkste reden dat ik koers, wil ik mijn ouders trots maken.”

Teammanager Kjell Carlström is ervan overtuigd dat Piccoli zich verder kan ontwikkelen. “Hij kan zichzelf echt bewijzen als een geweldige ondersteunende renner in de grote ronden of voor zijn eigen kansen rijden in heuvelachtige of bergachtige wedstrijden.”