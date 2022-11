James Knox kijkt naar toekomst: “Ik wil Evenepoel ondersteunen in grote rondes”

James Knox reed in 2022 niet zijn beste seizoen. De Britse klimmer van Quick-Step-Alpha Vinyl zou de Vuelta met Remco Evenepoel rijden, maar dat plan ging niet door. Knox zag Evenepoel de grote ronde uiteindelijk wel winnen, wat hem plezier opleverde.

“Evenepoel is nog maar 21 jaar oud. Hij heeft dit seizoen de hype rond hem en al die druk die op hem is gelegd, waargemaakt. Daar moeten we hem voor de complimenten geven. Hij antwoordt met de pedalen”, vertelde Knox aan VeloNews.

In 2021 reden Evenepoel en Knox samen de Giro d’Italia. Dit seizoen gingen de twee aanvankelijk ook samen de Vuelta rijden, maar dat plan ging uiteindelijk niet door. “Er zijn een aantal dingen veranderd en ik ben niet mee gegaan”, aldus de 27-jarige renner. “Het was een moeilijk jaar voor mij, het was niet fantastisch. In het begin van het jaar had ik wat problemen en daarna ben ik niet meer op gang gekomen.”

De toekomst lacht de Brit echter toe, zo geeft hij zelf aan. “Ik heb in het verleden al veel wedstrijd met Evenepoel gereden, ik kon hem goed ondersteunen. Die rol ligt me en in de toekomst zullen er nog mogelijkheden zijn om hem te ondersteunen in een grote ronde.”