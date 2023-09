zaterdag 30 september 2023 om 17:15

James Fouché verslaat Lars Boven in Grand Prix Cerami

James Fouché heeft de Grand Prix Cerami (1.2) op zijn naam geschreven. De Nieuw-Zeelander was in een sprint te snel voor Lars Boven en Marius Macé.

De GP Cerami was in 2021 nog een 1.1-koers, maar heeft nu (na een jaar afwezigheid) een 1.2-status. De 152 kilometer lange wedstrijd startte in Mons, de finish in Frameries. Rondom die laatste plaats was een finalecircuit uitgetekend van een kleine 25 kilometer, dat vier keer verreden moest worden. In deze ronde zaten geen enorm lastige obstakels, maar wel een verraderlijke kasseiensector en wat hellende stroken.

Ook de finishstrook liep lichtjes omhoog. Hier zou de wedstrijd beslist worden, zo bleek. James Fouché kwam als winnaar uit de bus. De 25-jarige renner was rapper dan Lars Boven en de Fransman Marius Macé. Abram Stockman en Davide Bomboi (Tour de Tietema-Unibet) eindigden respectievelijk als vierde en zevende. Met Coen Vermeltfoort (achtste) eindigde er ook nog een tweede Nederlander in de top-tien. Voor Fouché, de Oceanisch kampioen van 2022, was het overigens zijn eerste zege van het seizoen.

De 22-jarige Boven eindigde onlangs ook al als vierde in de door Mathieu van der Poel gewonnen Super 8 Classic. Momenteel komt hij nog uit voor Jumbo-Visma Development, maar volgend jaar zal hij prof worden bij Alpecin-Deceuninck.