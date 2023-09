Youri IJnsen • maandag 18 september 2023 om 12:50

Lars Boven (Jumbo-Visma) maakt profdebuut aan de zijde van Mathieu van der Poel

Lars Boven was afgelopen weekend een van de verrassingen in de uitslag van de SUPER 8 Classic, voorheen bekend als de Primus Classic. Deze werd gewonnen door wereldkampioen Mathieu van der Poel, terwijl het talent van Jumbo-Visma Development vierde werd. Komend seizoen zijn beiden ploeggenoten bij Alpecin-Deceuninck, weet WielerFlits.

Boven heeft als neoprof vorige maand een contract voor minstens twee jaar bij het Belgische WorldTeam getekend. Daarmee is de 22-jarige Nederlander de eerste aanwinst voor het team van de gebroeders Christoph en Philip Roodhooft, waar het verder tot op heden heel stil is. Er staan voor komend jaar pas achttien renners onder contract (inclusief Boven), maar daarbij zitten wel alle kopmannen en andere grote namen. Bovendien zijn er nog twaalf aflopende contracten, waarvan op dit moment slechts van een enkeling bekend is dat ze de ploeg gaan of moeten verlaten.

Dat geldt niet voor Boven, die als allrounder al een paar jaar aan de deur klopt. Na een sterk laatste seizoen bij de junioren in 2019 (Nederlands kampioen tijdrijden en podiumplekken in Parijs-Roubaix, Tour du Pays de Vaud, Classique des Alpes en het EK tijdrijden), maakte de zoon van oud-prof én Jumbo-Visma-ploegleider Jan Boven in 2020 de overstap naar het dan nieuwe Jumbo-Visma Development. Met zijn vader achter zich in de auto greep Lars in de Poolse wedstrijd Albertina Baltyk-Karkonosze Tour meteen zijn eerste UCI-zege in de 2.2-rittenkoers.

In de jaren erna bleef hij zich ook onderscheiden, met onder meer twee proloogzeges (Istrian Spring Trophy en Tour Alsace) in 2021. Een jaar later toonde hij in die laatste Franse koers ook zijn klimmersbenen, door als achtste in het eindklassement te eindigen in een ronde die een aankomst bovenop La Planche des Belles Filler kende. In het najaar won Boven ook de Flanders Tomorrow Tour, een rittenkoers voor beloften. Dit voorjaar bevestigde hij met een zevende plek in Olympia’s Tour, een zesde plaats in Luik-Bastenaken-Luik U23 en een vierde stek in Parijs-Roubaix U23.

Afgelopen weekend werd Boven dus vierde in de SUPER 8 Classic, nadat hij zes dagen eerder ook al vierde werd in Nederlands zwaarste nationale klassieker: de Eurode Omloop. “Ik had absoluut niet verwacht dat ik in een koers als de SUPER 8 Cassic zo ver mee zou kunnen”, zei hij daarover. Hij was in de finale op pad met Van der Poel, Jakob Fuglsang, Anthony Turgis, Gianni Vermeersch en Florian Vermeersch. “Op een bepaald moment keek ik eens om me heen in die kopgroep en toen besefte ik dat het niet de minsten waren waar ik mee weg was. Het was dus ook logisch dat het een beetje pijn deed. Maar al met al was dit een heel speciale dag voor mij.”

Na Maurice Ballerstedt is Boven de tweede renner die de laatste jaren de overstap maakte van de opleidingsploeg van Jumbo-Visma naar Alpecin-Deceuninck. Daarmee zijn nu alle renners met een aflopend contract bij de geel-zwarten onder dak voor 2024. Klimmer Archie Ryan gaat naar EF Education-EasyPost, Axandre Van Petegem vertrekt naar de nieuwe opleidingsploeg van Lidl-Trek, Owen Geleijn heeft getekend bij TDT-Unibet en Loe van Belle, Johannes Staune-Mittet en Per Strand Hagenes rijden volgend jaar voor de hoofdmacht van wat nu Jumbo-Visma is.

