Jakub Kaczmarek slaat dubbelslag in Belgrade Banjaluka

Jakub Maczmarek heeft uitstekende zaken gedaan in Belgrade Banjaluka. Net als in 2020, het jaar waarin hij eindwinnaar werd, won de Pool van het continentale HRE Mazowsze Serce Polski de rit naar Vlasenica, waar hij de Belg Lennert Teugels en de Oostenrijker Rainer Kepplinger klopte. Ook de leiderstrui was voor Maczmarek, met nog twee etappes voor de wielen.

