Jakobsen ziet chaos in de Tour: “Na mijn val wel wat dingen veranderd, maar niet genoeg”

Fabio Jakobsen mengt zich dit jaar niet in de massasprints van de Tour de France, maar zag gisteren thuis op de bank Heukelum wel hoe Tim Merlier na een zeer chaotische finale naar de ritzege wist te sprinten. “Blij dat ik daar niet tussen heb hoeven rijden”, was zijn conclusie in gesprek met de NOS.

Jakobsen was gisteren te gast in De Avondetappe en keek onder meer terug op chaotische finale van de derde etappe naar Pontivy. “Dit is niet leuk. “Het is niet de eerste valpartij die ik heb gezien sinds mijn rentree. Na mijn val zijn er wel wat dingen veranderd, maar niet genoeg om een dag als vandaag in de Tour te voorkomen. Zoals de dranghekken of de dalende lijn die afgeschaft was… Blijkbaar niet dus.”

“Uiteindelijk is het de parcoursbouwer, die beslist. En de renners gaan er vol voor, want het is de Tour”, gaat Jakobsen verder. “Er zal geluisterd moeten worden naar renners en oud-renners, van sprinters tot klimmers klassementsmannen en tijdrijders. En dan samen regels opstellen waaraan een parcours moet voldoen. En anders niet. Maar het zal vooral vanuit de ploegen moeten komen. Renners zelf zijn maar met één ding bezig en dat is presteren.”

Relatie met Groenewegen

De sprinter van Deceuninck-Quick-Step had het ook nog even over zijn relatie met Dylan Groenewegen, die vorig jaar augustus in de Ronde van Polen van zijn lijn afweek waardoor Jakobsen zeer zwaar ten val kwam. Jakobsen wacht naar eigen zeggen nog altijd op excuses. “We zijn het nog zeker niet eens over wat er gebeurd is. En het is ook nog zeker niet opgelost.”

“Ik mis de verklaring: hoe dit is gebeurd en hoe hij het gaat voorkomen. Dat zou mij en andere jongens kunnen helpen, maar daar wacht ik nog steeds op”, vertelt Jakobsen. Zelfs excuses zijn niet gekomen. Als mens is dat jammer. We moeten nog vaker tegen elkaar sprinten, dus dat zou wel helpen.”