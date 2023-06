Jakobsen slaat dubbelslag: “Hoop dat ze een XL-tenue hebben voor de tijdrit”

Fabio Jakobsen won donderdag de tweede etappe van de Baloise Belgium Tour. Ook neemt de Nederlander van Soudal Quick-Step de leiderstrui over van Jasper Philipsen, die in de finale ten val kwam. “Ik hoop dat ze morgen een XL-tenue hebben voor de tijdrit”, zei de Europees kampioen na afloop lachend tegen Sporza.

Jakobsen werd in de slotkilometer perfect afgezet voor de massasprint, waarna het een koud kunstje was op het af te maken. Hij is dan ook vooral zijn team dankbaar. “Als sprinter weet je dat dit een teamsport is. Ik weet dat ik op het einde nog een goeie sprint moet rijden, maar na het werk van vandaag maken ze het mij een stuk gemakkelijker.”

“Als Casper Pedersen en Michael Mørkøv zo’n lead-out doen, weet ik dat het normaal gezien goed zit als ik mijn sprint kan aangaan vanaf 200 meter”, aldus Jakobsen, die de stijgende lijn te pakken heeft. “Zondag in Brugge (de Elfstedenronde Brugge, red.) was ik derde, gisteren tweede en vandaag eerste. Zo hoort het.”

Lees ook: Jakobsen klopt Van der Poel in Baloise Belgium Tour, Philipsen en Ewan komen ten val