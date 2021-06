Jakobsen rijdt voor het eerst weer in koers met Groenewegen: “Gewoon iemand als alle anderen”

De laatste keer dat Fabio Jakobsen meedeed aan het NK was in 2019. Toen wist de renner van Deceuninck-Quick-Step het rood-wit-blauw mee naar huis te nemen. Niet voor vandaag, verwacht hij. Deze koers is ook het weerzien met Dylan Groenewegen in een wedstrijd. En dat is voor het eerst sinds de horror crash in de Ronde van Polen. “Dat is bijzonder, maar ik rijd ook met heel veel andere jongens voor het eerst”, vertelt hij voor de start aan WielerFlits.

“Ik kijk er wel naar uit”, gaat hij verder. “Ik gok niet dat Dylan en ik hier voor de overwinning gaan sprinten. Daar heb ik geen angst van. Dat zal ik bewaren voor de eerste keer dat we tegen elkaar sprinten. Het geeft niets extra’s dat dit de eerste keer is. Dylan is ook gewoon maar een renner, gewoon een jongen. Het is vreselijk misgegaan en dat is balen. Maar daar kunnen we nu niets meer aan veranderen. Ik heb daar nu ook niets aan om er nog mee bezig te zijn. Dat laat ik het liefst links liggen.”

Uitrijden

Jakobsens voornaamste doel voor vandaag is om de koers uit te doen. “Ik heb de uitslag van vorig jaar gezien: slechts zeventien jongens hebben uitgereden. Dat zijn er niet veel”, lacht hij. “Ik denk dat dit het belangrijkste is vandaag. Dat zou een overwinning op zich zijn.”