Jakobsen ligt ondanks sprintnederlaag op schema voor de Tour: “De lijn is stijgende”

Fabio Jakobsen ging zondag vol voor de overwinning in de Elfstedenronde, maar Jasper Philipsen en Caleb Ewan bleken in de eindsprint sneller dan de Nederlander van Soudal Quick-Step. Toch kon Jakobsen zijn sprintnederlaag echter al snel weer relativeren.

Jakobsen kan leven met een derde plek. “Jasper Philipsen was vandaag de snelste”, moet de rappe Nederlander toegeven in gesprek met Sporza. “Ik voelde me goed, maar misschien heb ik net iets te veel moeten geven in de laatste kilometer. Zeker in deze hitte, en ik kom terug van hoogtestage. De lijn is stijgende en ik voel me goed. Het is nog twintig dagen voor de Tour en ik zit op schema”, klinkt het.

De Europese kampioen zal in de Baloise Belgium Tour (14-18 juni) opnieuw de degens kruisen met Philipsen en Ewan. Jakobsen had het in zijn interview na afloop van de Elfstedenronde dus over de Tour, maar het is nog niet 100% zeker dat de Nederlander ook aan de start zal verschijnen van La Grande Boucle. Zijn ploeg Soudal Quick-Step heeft met Tim Merlier, momenteel actief in de Ronde van Zwitserland, nog een potentiële Toursprinter in de gelederen.

Ewan (2e) kritisch op eigen lead-out

Ook Caleb Ewan stond vandaag met winstambities aan de start van de Elfstedenronde, maar moest dus zijn meerdere erkennen in Philipsen. “Ik ben ontgoocheld, want ik reed hier om te winnen. Ik volgde Jasper De Buyst niet omdat hij al op vijfhonderd meter van de finish aanging. Was ik hem gevolgd, dan was ik al klaar geweest op het moment dat de andere sprinters zouden beginnen”, is de Australiër kritisch op het functioneren van zijn ploeggenoot.