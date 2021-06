Jakobsen bevestigt Vuelta-deelname en heeft zijn tanden terug: “Met een brede lach naar het NK”

Tien maanden na zijn harde val in de Ronde van Polen heeft Fabio Jakobsen zijn tanden terug. In aanloop naar het NK wielrennen op de weg op de VAM-berg deelde de sprinter van Deceuninck-Quick-Step twee foto’s: een waarop hij nog zonder gebit is te zien, en een mét.

“Zoek de tien verschillen in deze foto’s! Ik ben extreem dankbaar voor al het werk dat is gedaan om mij mijn tanden terug te geven”, schrijft Jakobsen. “Om te beginnen met prof. Gert Meijer en drs. Jeroen Liebregts. Bedankt allebei en alle andere medische en tandheelkundige medewerkers voor de steun en al het werk in de afgelopen acht maanden. Jullie waren allemaal geweldig.”

“Ook dank aan Michiel Wouters die de implantaten heeft gemaakt”, gaat hij verder. “Het resultaat is verbluffend en ik ben er dankbaar voor. Ik denk dat ze prachtig zijn. Het kostte allemaal heel wat autoritjes naar het Radboudumc in Nijmegen, Michiel Wouters in Rosmalen en de Expertise Kliniek voor Implantologie in Grave, maar het was het waard.”

Via Wallonië naar de Vuelta

Jakobsen maakte dit seizoen in Turkije zijn rentree en deed sindsdien ook de Volta ao Algarve en de Dauphiné. Het NK wordt zijn eerste eendagskoers. “Nu ga ik op voor de komende doelen op de fiets. Eerst rijd ik dit weekend met een brede lach het nationaal kampioenschap. Daarna volgen een trainingskamp in Livigno, de Ronde van Wallonië en de Vuelta a España.”