Jakob Fuglsang slaat toe in openingsetappe Ruta del Sol

Jakob Fugslang en Mikel Landa bleken in de eerste etappe van de Vuelta a Andalusia-Ruta del Sol de sterkste renners in koers te zijn. Beide coureurs reden op de slotbeklimming ver weg bij de overige favorieten, waarna Fuglsang de zege greep in Grazalema.



Het peloton in de Vuelta a Andalusia-Ruta del Sol werd woensdagmiddag direct goed getest met een bergetappe naar Grazalema. Op de Puerto Las Palomas (12,5 kilometer aan 6,5 procent) op 6,5 kilometer van de meet lieten de favorieten zich meteen zien. Maar voordat de favorieten aan de Puerto Las Palomas begonnen, moest eerst de vroege vlucht worden ingerekend.

Vroege vlucht met Lammertink en Goossens

Deze vroege vlucht bestond uit elf renners, waarvan Kobe Goossens (Lotto Soudal), Alexis Gougeard (AG2R La Mondiale) en Maurits Lammertink (Circus-Wanty Gobert) de grootste namen waren. Zij zagen woensdag hun kans schoon. Dat was niet heel gek, aangezien het profiel van de etappe kansen bood aan een vroege vlucht. Hun maximale voorsprong bedroeg bijna vier minuten.

Kopgroep valt uit elkaar door Lammertink

De heuvels zorgden er onderweg voor dat de vroege vlucht regelmatig uit elkaar viel. Op veertig kilometer van de meet leek deze definitief uit elkaar te vallen toen Lammertink een aanval plaatste op de Puerto del Gastor. Willie Smit kon volgen, Goossens, Juan Felipe Osorio en Txomin Juaristi sloten later aan.

Mitchelton-Scott rijdt voor Haig

Met een voorsprong van twee minuten kwamen zij aan de voet van de Puerto Las Palomas. Daar slonk de voorsprong in rap tempo. Dat kwam door Mitchelton-Scott. Zij reden voor Jack Haig, die vorige week nog tweede werd in de Vuelta a Valenciana.

Lammertink sterft in schoonheid

Op de Puerto Las Palomas was het snel gedaan voor de kopgroep, behalve voor… Lammertink. Hij deed in de laatste vijftien kilometer een dappere poging om de etappe op zijn naam te schrijven. De aanval van de Nederlander strandde in schoonheid.

Landa en Fuglsang ijzersterk

Nadat Lammertink was ingerekend, opende Mikel Landa het vuur. De Bask kreeg Jakob Fuglsang met zich mee. In korte tijd reden ze een voorsprong van een halve minuut bij elkaar op een grote groep achtervolgers, waar Andrey Zeits op kop reed voor Haig.

Fuglsang is de sterkste

Fuglsang en Landa rondden met een voorsprong van 55 seconden de top, waarna hen nog een afzink van zes kilometer resteerde. In deze afdaling breidden ze hun voorsprong nog een beetje uit, waarna ze in Grazalema om de zege mochten spurten. In deze spurt bergop bleek Fuglsang sterker te zijn dan Landa. Dylan Teuns eindigde op de derde plaats.