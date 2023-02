Pijnlijke blessure voor Jakob Fuglsang: Deen kampt met ontsteking in teelbal

Jakob Fuglsang kwam enkele dagen geleden niet meer aan de start van de vijfde etappe in de UAE Tour. Dat blijkt nu een pijnlijke reden te hebben: de renner van Israel-Premier Tech heeft een ontsteking in zijn linker teelbal. Het is niet duidelijk wanneer Fuglsang terug in actie zal komen.

Fuglsang begon begin deze week zijn seizoen in de UAE Tour. Op dag twee werd hij veertiende met zijn team in de ploegentijdrit, maar een rol van betekenis spelen, deed hij niet. Na de vierde etappe kwam de Deen niet meer in actie. Op sociale media heeft hij laten weten hoe dat zit. “Big balls are nog always good.. heb ik geleerd”, aldus Fuglsang met de knipoog.

“Ik heb een ontsteking in mijn linker teelbal. Het zal ervoor zorgen dat ik onverwachts een pauze zal moeten inlassen.” Het verdere seizoen van Fuglsang is nog niet helemaal bekend. Wel staat al vast dat hij zal deelnemen aan de Amstel Gold Race en de Ronde van Frankrijk.