Gevallen Jakob Fuglsang geeft vroeg op in Benelux Tour

Voor Jakob Fuglsang heeft de Benelux Tour nog geen honderd kilometer geduurd. De Deense kopman van Astana-Premier Tech is namelijk halverwege de openingsrit van Surhuisterveen naar Dokkum afgestapt. Hij was onderweg ten val gekomen en wordt voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht.

Voorafgaand aan de Benelux Tour keek Fuglsang nog met vertrouwen uit naar de wedstrijd. Na de Tour en de Olympische Spelen had de klimmer een rustperiode ingelast. “Ik bekijk het dag voor dag en wil terug in het wedstrijdritme komen. Maar als er zich kansen voordoen en mijn conditie is goed, dan zal ik zeker iets proberen”, zei Fuglsang nog.

Astana-Premier Tech ging maandag al met zes renners van start in plaats van zeven, omdat Fabio Felline afgelopen nacht ziek is geworden. De Italiaan kon daardoor niet aan het vertrek verschijnen in Friesland. De Kazachstaanse ploeg houdt na de opgave van Fuglsang dus vijf renners over.

💠 @BeneluxTour

We can confirm that @jakob_fuglsang crashed and abandoned the #BeneluxTour.

He is now on the way to the hospital for further check-ups.

Join us in wishing Jakob a speedy recovery! pic.twitter.com/aSJIBOvLpd

— Astana – Premier Tech (@AstanaPremTech) August 30, 2021