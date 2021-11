Jakob Fuglsang denkt nog niet aan stoppen: “Voel dat ik nog lang door kan gaan”

De carrière van Jakob Fuglsang zit er, als het aan hem zelf ligt, nog lang niet op. De Deen is 36 jaar en maakt deze winter de overstap van Astana-Premier Tech naar Israel Start-Up Nation. Komend seizoen maakt hij van de voorjaarskoersen en de Tour de France zijn grote doelen. “Misschien kan ik voor ritten of de bergtrui gaan in de Tour”, zegt hij tegen Cyclingnews.

“Natuurlijk is het een van mijn doelen om deel te nemen aan de start van de Tour de France in Denemarken. Dat wordt speciaal voor alle Deense renners en ik hoop die kans te krijgen. Ik ben er wel relaxed onder en sta open voor de ideeën van de ploeg en ambities wat betreft de grote rondes”, aldus Fuglsang, die een driejarig contract heeft getekend. “Als de ploeg het wil, zal ik voor het klassement gaan. Maar persoonlijk vind ik dat er nog veel meer kansen liggen als je niet voor het klassement gaat.”

“Ik denk dat er voor mij als renner nog kansen zijn om rittenkoersen van een week te winnen, maar ik denk dat een drieweekse waarschijnlijk iets te moeilijk is en niet zo realistisch”, vindt hij. “Ik wil bijvoorbeeld een goede Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico rijden en daarna de klassiekers. Daarna wordt de Tour een doel. Maar ik hoop ook het Criterium du Dauphiné te kunnen winnen, of de Ronde van Zwitserland. Daarna kan ik dan gaan voor ritten of de bergtrui in de Tour.”

Vlaanderen en Roubaix

Het precieze programma van Fuglsang bij Israel Start-Up Nation staat nog niet op papier. “Maar ik zou graag weer de Ronde van Vlaanderen rijden. Ik heb daar elk jaar om gevraagd bij Astana sinds ik in 2016 een keer startte. Ik heb dat altijd gewild, maar dat lieten ze niet toe. Misschien biedt het ook kansen nu Parijs-Roubaix verplaatst is, om voor de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race te gaan, en daarna heb je nog de Waalse Pijl en Luik.”

De Hel van het Noorden reed de 36-jarige Deen nog nooit. “Dat is een koers die ik minstens een of twee keer gereden wil hebben, maar misschien niet komend seizoen. Ik was blij dat ik er dit jaar niet was, maar als je kijkt naar de Tour van 2014, toen Lars Boom won en Vincenzo Nibali in het geel reed… Daar werd ik tweede. Dus misschien is het niet zo slecht als het er nat bijligt”, vertelt hij.

‘Nog niet koersmoe’

Na acht jaar vertrekt Fuglsang dus bij Astana. Zijn laatste jaar was een teleurstelling, geeft hij aan. “Ik probeerde het met een andere aanloop, in overleg met de ploeg. Ik begon wat meer op mijn gemak om in vorm te zijn tijdens de klassiekers, maar ik miste juist net dat beetje extra in de klassiekers”, zegt hij. “Daarna reed ik een goede Ronde van Zwitserland, waar ik derde werd. Maar een maand daarvoor kreeg ik mijn eerste coronavaccinatie en een maand erna mijn tweede. Dat heeft uiteindelijk mijn Tour verpest. Ik zou die vaccinaties zo weer nemen, maar misschien had ik het dan iets anders getimed.”

Aan stoppen denkt de winnaar van de Ronde van Lombardije 2020 nog lang niet. Als zijn contract bij Israel Start-Up Nation afloopt, is hij 39 jaar oud. “Ik zou graag stoppen na de Olympische Spelen in Parijs. Ik weet dat het moeilijk wordt met alle sterke Denen die eraan komen, en misschien past het parcours niet bij mij, maar dat is mijn doel. Voorlopig voel ik mij nog niet koersmoe en voel ik mij niet 36. Ik voel dat ik nog lang door kan gaan”, geeft Fuglsang aan.