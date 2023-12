vrijdag 15 december 2023 om 16:12

Jakob Fuglsang denkt nog niet aan stoppen: “Belangrijk om weer resultaten te boeken”

De allerbeste jaren van Jakob Fuglsang lijken intussen achter ons te liggen, maar de 38-jarige Deen denkt nog niet aan stoppen. Komend seizoen heeft hij nog een contract bij Israel-Premier Tech, maar ook daarna zou de ex-winnaar van Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije willen doorgaan.

De Deen boekte die twee klassieke zeges in 2019 en 2020, de twee beste seizoenen uit zijn loopbaan. Maar meteen ook de twee laatste waarin hij zijn allerbeste niveau haalde. “Ik hoop dat ik terug resultaten kan neerzeten die goed genoeg zijn om te bewijzen dat ik nog steeds een plaats heb in het peloton. Als de resultaten weer uitblijven en het een slecht seizoen wordt, zoals de vorige twee jaar, is het misschien beter om de fiets aan de haak te hangen”, zegt hij aan het Deense Ekstra Bladet.

Fuglsang wil zijn loopbaan liefst zo lang mogelijk rekken. “Toen ik dit contract tekende, was ik er vrij zeker van dat 2024 mijn laatste jaar zou zijn. Maar toen ik een maand geleden begon met trainen en erover nadacht dat dit mijn laatste seizoen zou kunnen worden, ben ik tot de conclusie gekomen dat ik er nog één extra wil doen. Ik ga het seizoen in met als doel om er nóg één te rijden.”

De ex-laureaat van het Critérium du Dauphiné kwam in 2023 niet uit de verf. In het voorjaar kampte hij met een ontsteking in de teelbal. Dit kostte hem zelfs de klassiekers. Via de Ronde van Zwitserland stoomde hij zich nog klaar voor de Belgische en Italiaanse najaarskoersen, waarin een vijfde plek in de SUPER 8 Classic zijn beste resultaat van het seizoen werd.