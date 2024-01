vrijdag 19 januari 2024 om 11:24

Jake Stewart mist seizoensstart bij nieuwe ploeg door breuk in scheenbeen

Jake Stewart zal voorlopig nog niet in actie komen voor zijn nieuwe ploeg Israel-Premier Tech. De snelle Brit, die de laatste jaren uitkwam voor Groupama-FDJ, heeft namelijk een breuk in zijn scheenbeen opgelopen. Daarnaast heeft hij een scheur in het meniscuskraakbeen van zijn knie opgelopen.

Wat er precies gebeurd is met Stewart, laat Israel-Premier Tech niet weten. Heel lang zal hij niet langs de kant staan, want de scheenbeenbreuk is niet verplaatst en de scheur is klein. Daardoor hoeft de 24-jarige Stewart niet geopereerd te worden. De komende drie weken zal hij niets mogen tillen of met gewichten doen. Wel mag de Brit voorzichtig fietsen op de hometrainer.

Israel-Premier Tech verwacht dat Stewart aan het einde van het voorjaar weer terug kan keren in koers, maar de eerste weken van het seizoen zal hij dus missen. In 2021 werd hij namens Groupama-FDJ nog tweede in Omloop Het Nieuwsblad.