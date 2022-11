Jai Hindley wil Giro-titel volgend jaar verdedigen

Als het aan Jai Hindley ligt, zal hij in 2023 de Giro rijden. Dat vertelde de renner van BORA-hansgrohe aan de Spaanse sportkrant Marca . “Ik hou van deze koers en ik zou er volgend jaar heel graag bij zijn om mijn roze trui te verdedigen”, aldus de Australiër.

Hindley gaf duidelijk aan veel affiniteit te voelen met de Italiaanse ronde. “Het winnen van de Giro verandert je carrière. Ik heb er altijd van gedroomd om een grote ronde te winnen. Daarnaast is de Giro heel bijzonder omdat hij wordt gereden in het mooiste land ter wereld met veel wielerfans. Het parcours is bovendien vaak spectaculair. Hij doet voor mij dan ook niet onder voor de Tour de France of de Vuelta à España”, aldus de 26-jarige renner.

Of Hindley ook daadwerkelijk terug zal keren hangt van een aantal factoren af. “Of ik aan de start zal verschijnen, zal afhangen van de routes van de Tour en de Vuelta en de wensen van het team. Maar ik zou heel graag terugkeren in de Giro”, zei hij.

Ook de keuzes van andere renners zullen het programma van Hindley mogelijk gaan beïnvloeden. “Op dit moment zijn renners als Pogačar, Evenpoel en Vingegaard van een heel hoog niveau. Met hen zal ik zeker rekening moeten houden. We bevinden ons op een heel mooie periode voor de sport.”