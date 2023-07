Jai Hindley verliest tijd op Puy de Dôme: “Had geen goede dag”

Video

Jai Hindley kende zondag niet zijn beste dag in de Tour de France: op de Puy de Dôme verloor hij tijd op enkele van zijn directe concurrenten. Wel was hij tevreden over de wijze waarop hij de slotklim aan heeft gepakt. “Ik denk dat de ervaring me vandaag geholpen heeft”, zei de Australiër na afloop voor de camera van WielerFlits.

“Een paar jaar terug had ik misschien zo lang mogelijk proberen aanhaken bij de eerste groep om dan volledig te exploderen”, legt Hindley uit. “Ik had geen goede dag, dus de laatste vier kilometer waren lang. Ik probeerde zo goed mogelijk te pacen en de schade te beperken. Het is nooit ideaal om tijd verliezen, maar ik denk niet dat het dramatisch was.”

Op dit moment staat Hindley derde, een minuut en 42 seconden voor nummer vier Carlos Rodríguez. De renner van BORA-hansgrohe kreeg de vraag voorgelegd of het podium in Parijs het grote doel is en of Simon Yates zijn grootste rivaal is voor die derde plaats. “Ik probeer me niet teveel te focussen op het eindresultaat. Ik probeer gewoon elke dag mijn best te doen en kansen te grijpen als die komen. De koers duurt nog lang.”

“Er zijn twee jongens die hebben laten zien dat ze een niveau boven de rest staan, maar de wedstrijd is nog niet over, er kan nog veel gebeuren. Er zijn nog veel jongens in de top-tien die nog meedoen, ik schrijf niemand af. Adam Yates ziet er goed uit, Carlos Rodríguez rijdt ook heel sterk, zelfs Tom Pidcock staat er nog tussen en reed vandaag geweldig.”

