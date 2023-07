Jai Hindley verliest bijna vijf minuten in tijdrit: “Voel mijn blessure nog steeds”

Jai Hindley blijkt nog veel hinder te ondervinden van zijn valpartij in de veertiende etappe. De Australiër van BORA-hansgrohe werd in de tijdrit slechts 24e op vier minuten en 37 seconden van winnaar Jonas Vingegaard. Wel behoudt Hindley zijn vijfde plek in het klassement.

“Het was niet de dag waarop ik gehoopt had. Ik voel mijn blessure nog steeds en het is moeilijk om kracht te leveren op de pedalen”, zei hij op de website van zijn ploeg. Gisteren hebben we gefocust op herstel en therapie en ik heb minder getraind. Ik denk dat dat belangrijk was, maar hierdoor was het wel moeilijker om in mijn ritme te komen.”

“Om eerlijk te zijn kunnen we het nu alleen dag per dag bekijken en afwachten hoe ik me morgen voel. We moeten positief blijven, ik weet dat de vorm er nog steeds is als ik kan herstellen van de gevolgen van mijn val”, besloot de winnaar van de Giro d’Italia van 2022.

Eerder deze Tour won Hindley nog de vijfde etappe, waarbij hij ook nog eens het geel veroverde. Ook nadat hij de leiding in het klassement verloor leek hij kandidaat voor het podium, maar sinds zijn val lijkt dat plotseling ver weg.