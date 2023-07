Jai Hindley rijdt zonder plan naar geel en ritzege: “Was gewoon aan het improviseren”

Jai Hindley heeft in de eerste Pyreneeënrit van de Tour de France een dubbelslag geslagen. De Australiër van BORA-hansgrohe sloop mee met de vroege ontsnapping, reed zijn medevluchters eraf op de Col de Marie Blanque en soleerde vervolgens naar de zege in Laruns, waar hij ook het geel in ontvangst mocht nemen. “Of dit het plan was? Niet echt”, zei hij met een lach in het flashinterview na afloop.

“Ik was gewoon aan het improviseren en genieten van het koersen”, vervolgde de 27-jarige renner. “Ik vond mezelf terug in die groep. Ik heb ervan genoten. Het is echt ongelofelijk. Ik heb er geen woorden voor.”

Via het communicatiesysteem werd Hindley aangemoedigd om alles te geven tot de finish. “Ze schreeuwden in mijn oortje: rijd door tot de streep. Ik besefte niet echt wat er gebeurde, maar ik wilde gewoon zoveel mogelijk tijd pakken en de rit winnen. Nu heb ik de gele trui, dat is pretty cool denk ik.”

Had Hindley bij de start van de Tour de ambitie om de ronde te winnen, en hoe zit dat nu? “Ik wist niet wat ik moest verwachten, het is mijn eerste Tour. Het is moeilijk om hier met gigantische ambities te komen, maar natuurlijk wilde ik hier competitief zijn en op een of andere manier succes boeken. Ik heb net een rit in de Tour gewonnen, dat is ongelofelijk.”

Tot slot, wilde Hindley nog meerdere mensen bedanken. “Deze is voor mijn familie. Voor mijn vriendin, voor alle steun. En voor de fans thuis. Iedereen die me steunt, iedereen die me gesteund heeft gedurende mijn hele carrière. Ik ben iedereen heel dankbaar.”

