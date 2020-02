Jai Hindley: “Opgelucht dat ik het ploegwerk kon afronden” zaterdag 8 februari 2020 om 08:43

Jai Hindley was opgelucht dat hij in de koninginnenrit van de Herald Sun Tour zijn leiderstrui kon verdedigen. Op de lastige Mount Buller-klim werd hij aangevallen door Sebastian Berwick, maar de Australiër kon mee en bovendien de etappezege pakken.

“De jongens waren ongelooflijk, ze reden vanaf de eerste kilometer vooraan. Ik ben erg opgelucht dat al hun harde werk kon afronden, dus dit is een behoorlijk speciale”, reageerde Hindley na de finish. “Ik ken Michael Storer al erg lang, dus om hem zo in de finale voor mij te zien rijden was onwerkelijk. Hij was fenomenaal, net als de andere jongens vandaag.”

De Australiër was ook complimenteus voor de pas 20-jarige Sebastian Berwick. De nummer drie van het klassement deed een stevige aanval op de leiderstrui van Hindley, die het offensief wist af te slaan. “Petje af voor Sebastian Berwick. Hij maakte het me erg moeilijk op de slotklim en was erg sterk.”

Met een voorsprong van tien seconden in het klassement begint Hindley morgen als leider aan de slotetappe. “Het is echt bijzonder om de leiderstrui te dragen tijdens de Herald Sun Tour. Dit is de derde keer dat ik deze wedstrijd nu rijdt. Voor een Australiër is het speciaal om hier te koersen. Om de leiderstrui dan morgen te kunnen dragen in de slotrit laat me sprakeloos.”