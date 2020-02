Jai Hindley wint ook koninginnenrit Herald Sun Tour zaterdag 8 februari 2020 om 07:55

Jai Hindley heeft de koninginnenrit van de Herald Sun Tour op zijn naam gezet. In de etappe naar Mount Buller reageerde hij in de laatste kilometer op een aanval van Sebastian Berwick en stelde vervolgens zijn tweede dagsucces veilig. Tevens breidde hij zijn voorsprong in het klassement uit.

Na een snelle en hectische openingsfase raakten zes renners weg. Jonas Rutsch was op de plek vijftien de best geklasseerde renner op 2:32 van leider Jai Hindley. De renner van EF Pro Cycling kreeg Ben Perry van Israel Start-Up Nation, Ben Hill, Ayden Toovey, Ethan Batt en Conr Murtagh mee. Even later konden David Williams en Michael Rice oversteken, waardoor de kopgroep uit acht renners bestond.

De vluchters pakten maximaal 3:40 voorsprong, maar toen eenmaal de achtervolging was ingezet liep het verschil terug. Met minder dan drie minuten begon de kopgroep aan de slotklim. Op vijf kilometer van de aankomst werden de overgebleven vroege vluchters ingerekend en kon de strijd om de etappezege en de leiderstrui losbarsten. Mitchelton-Scott werkte voor Damien Howson, maar de Australiër moest passen toen Sebastian Berwick wegreed in de laatste kilometer.

Leider Hindley kon als enige volgen op de steile flanken van Mount Buller. Nadat de renner van Team Sunweb in het wiel van Berwick op adem was gekomen, zette hij op 200 meter van de finish zelf de aanval in. Daarmee sleepte hij zijn tweede dagsucces binnen, nadat hij twee dagen eerder ook al de beste was in Falls Creek. In het klassement breidde Hindley zijn voorsprong uit naar tien seconden op Berwick, die nu tweede staat. Howson is de nummer drie.

Morgen eindigt de Australische ronde in Melbourne.