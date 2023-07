Jai Hindley likt wonden na val: “Ik heb veel geleden”

Voor Jai Hindley van BORA-hansgrohe was de veertiende etappe een rit om snel te vergeten. In de openingsfase raakte de Australiër betrokken bij de grote valpartij en uiteindelijk moest hij zijn derde plek in het klassement afstaan aan ritwinnaar Carlos Rodríguez. “Na de val had ik de hele dag pijn”, zei hij op de website van zijn ploeg.

“Ik denk niet dat het al te serieus is, misschien wat spierproblemen. Ik heb veel geleden, zeker uit het zadel. Natuurlijk is het verre van ideaal op een dag als deze, maar dat is koers”, zei Hindley, die 1’46” moest inleveren op ritwinnaar Rodríguez en nu vierde staat in het klassement op bijna vijf minuten van het geel.

Toch kan de Girowinnaar van 2022 zijn verlies ook relativeren. “Naar omstandigheden heb ik het denk ik oké gedaan en ik ben best blij met hoe het is verlopen. Nu moet ik afwachten hoe ik hiervan kan herstellen voor morgen”, besluit hij.

Enrico Gasparotto: Jai heeft etappe goed doorstaan

Ook ploegleider Enrico Gasparotto laat een vergelijkbaar geluid horen over de etappe van vandaag. “Het niveau is zo hoog dat elk detail belangrijk is. Als je valt in de openingsfase is dat natuurlijk geen ideaal scenario. Uiteindelijk denk ik dat Jai (Hindley, red.) de etappe goed heeft doorstaan. Hij heeft moeten vechten maar heeft zijn inspanning goed verdeeld. Vandaag hadden we pech, maar hopelijk zal morgen anders zijn”, aldus de Italiaan.