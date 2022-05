Jai Hindley: “In een ideale wereld heb ik vandaag de trui en pak ik wat tijd”

Jai Hindley voorspelt een memorabele dag voor aanvang van de laatste bergetappe van de Giro d’Italia. De Australiër van BORA-hansgrohe begint als de nummer twee aan de zware rit naar de Passo Fedaia. Zijn achterstand op het roze is slechts drie seconden.

“Het gaat goed. Het wordt een epische dag. De ploeg en ik zijn er klaar voor. We gaan zien wat we kunnen doen”, vertelde Hindley voor de start van de etappe in gesprek met Cycling Pro Net. “We moeten blijven doen wat we de afgelopen weken hebben gedaan. Onze jongens doen het goed en ik heb vertrouwen in ze. Op de laatste beklimming is geen ruimte om je te verbergen. De sterkste renner pakt normaal gesproken de roze trui.”

Het liefst staat de kopman van BORA-hansgrohe aan het eind van de dag zelf in die trui op het podium, als het kan met een mooie voorsprong in aanloop naar de afsluitende tijdrit door Verona. “In een ideale wereld heb ik vandaag de trui en pak ik wat tijd. Maar we moeten zien hoe het gaat. Richard Carapaz en Mikel Landa rijden ook sterk en die rijd je er niet zomaar af. Ik kijk er echter naar uit.”

Twee jaar geleden begon Hindley ook in het roze aan de laatste tijdrit, maar zag hij de eindzege door zijn vingers glippen en naar Tao Geoghegan Hart gaan. “We hebben in de windtunnel hard gewerkt en onze fiets is heel snel. Ik heb vertrouwen voor de tijdrit, meer dan twee jaar geleden. Maar het liefst begin ik met wat voorsprong op de andere jongens aan de rit van morgen”, zei hij tot slot.