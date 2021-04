Jai Hindley gaat niet meer van start in slotetappe Tour of the Alps

Jai Hindley zal de Tour of the Alps niet uitrijden. De Australische klimmer van Team DSM kwam gisteren in de voorlaatste etappe naar Pieve di Bono ten val en kiest ervoor om wat extra rust in te lassen met het oog op de Giro d’Italia.

De 24-jarige Hindley crashte donderdag in de afdaling van de Boniprati, de laatste klim van de dag, en had last van schaafwonden. De klimmer leek op weg naar een mooie top 10-klassering, maar kwam uiteindelijk slechts als achttiende over de streep op meer dan twee minuten van ritwinnaar Pello Bilbao.

In het klassement deed Hindley ook geen al te beste zaken. De renner begon als nummer zeven aan de voorlaatste etappe van de Tour of the Alps, maar zakte naar de elfde plaats in de algemene rangschikking. Hindley, die stevig wordt gelinkt aan Trek-Segafredo, kiest er na een nachtje slapen voor om de Tour of the Alps te verlaten.