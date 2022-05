Jai Hindley: “Dit was geen ideale dag om de koers te doen ontploffen”

De klassementsrenners hielden zich in de negentiende etappe van de Giro d’Italia redelijk gedeisd. Op de slotklim zagen we nog wel wat speldenprikjes, maar de toppers voor het klassement hielden de kaarten vooral tegen de borst. Zo ook Jai Hindley, al liet hij zijn ploeggenoten van BORA-hansgrohe nog wel een halve dag op kop rijden.

De Duitse formatie besloot de koers op een gegeven in handen te nemen, maar het zette weinig zoden aan de dijk. “Het was wel een behoorlijk zware dag. De jongens reden erg goed en we probeerden onze kansen te benutten”, laat Hindley weten aan Eurosport. “Het verliep alleen niet echt zoals gepland. Dit was ook geen ideale dag om de koers te doen ontploffen.”

Maar waarom reden de mannen van BORA-hansgrohe dan zo lang op kop van het peloton? “De voorlaatste klim was heel erg zwaar en daarna volgde een verraderlijke afdaling. We reden ook op kop om uit de problemen te blijven. We reden ook achter een sterke vluchtgroep. We lieten de voorsprong wat te veel oplopen, maar ja… Het was ook niet echt ons plan om de vlucht bij te halen.”

Hindley zit al met de voorlaatste etappe, met aankomst op de flanken van de Passo Fedaia, in zijn hoofd. “Morgen tijd pakken zou het ideale scenario zijn, om zo met een buffer te beginnen aan de tijdrit. Het zal niet eenvoudig worden, maar we gaan er wel voor.”