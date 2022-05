Jai Hindley (2e) : “Plan was om het klassement door elkaar te schudden”

Jai Hindley eindigde op een tweede plaats in de intense etappe naar Turijn, die gewonnen werd door Simon Yates. Hindley, die eerder deze Giro won op Blockhaus, klopte Richard Carapaz in de sprint voor de tweede plaats. “Uiteindelijk ben ik teleurgesteld dat ik niet heb kunnen winnen ja”, vertelde hij na afloop aan Eurosport.

“Het was echt een heel gekke dag. We hebben als ploeg vroeg de koers in handen genomen. We wouden het klassement door elkaar schudden. Het team was echt ongelooflijk goed vandaag.” Dankzij de prestatie van zijn teamgenoten, onder anderen van Wilco Kelderman en Giovanni Aleotti, kon de Australiër in de kopgroep aan de finale beginnen.

In die finale was het Carapaz die als eerste voor de aanval koos, iets wat Hindley niet zag aankomen. “Tijdens de Superga trok Carapaz echt gezichten, hij oogde niet zo fris. Toen hij aanviel was het echter nog ver, met nog een klim voor de boeg, dus bleef ik rustig en geduldig. Ik heb dan ook wat energie kunnen sparen om op de laatste klim all-in te kunnen gaan. Ik kon daar met Vincenzo Nibali mee, samen reden we naar Carapaz.”

“Het was net een eendagskoers vandaag”

Niet alleen Hindley en Nibali kwamen aansluiten bij leider Carapaz, want niet veel later haakte namelijk ook Yates zijn wagonnetje aan. Op de laatste heuvel van de dag sprong die laatstgenoemde weg uit de kopgroep. De achtervolgers zagen de Brit niet meer terug. “Het was een bizarre afdaling in de laatste kilometers. Het was echt een eendagskoers.”

“Uiteindelijk ben ik teleurgesteld dat ik niet heb kunnen winnen ja. Het team heeft vandaag wel laten zien wat ze waard zijn. Ze hebben alles gegeven voor mij, en dat op deze loodzware dag.”