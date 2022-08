Jacopo Guarnieri versterkt sprinttrein Lotto Soudal: “Heb al gesproken met Caleb Ewan”

De transfer hing al een tijdje in de lucht, maar nu heeft Lotto Soudal de transfer van Jacopo Guarnieri officieel aangekondigd op sociale media. De Italiaanse renner komt over van Groupama-FDJ en tekent voor twee jaar. “Natuurlijk zijn er al veel sterke jongens, maar ik wil met mijn ervaring iets extra’s brengen in dit team.”

“Ik was eigenlijk gevleid door de interesse van Lotto Dstny (de naam van de Belgische ploeg vanaf 2023, red.). Dit is een ploeg met een grote geschiedenis van sprinters en lead-out treinen. De ploeg is volledig gericht op het winnen van massasprints en met Caleb Ewan en Arnaud De Lie zijn er twee echt snelle jongens voor mij om voor te werken. Ik heb al een goed gesprek gehad met Caleb Ewan en ik kijk uit naar de komende twee seizoenen”, vertelt Guarnieri op de ploegsite.

Ook ploegleider John Lelangue is zeer tevreden met zijn nieuwe aanwinst. “Naast Caleb Ewan, hebben we ook Arnaud De Lie die bewezen heeft dat hij een goede omkadering waard is. Daarom is het voor ons cruciaal om wat extra ervaring en snelle benen in onze sprinttrein te brengen.”

“Een lead-out is meer dan alleen kracht of geluk”, voegt Jacopo Guarnieri daaraan toe. “In mijn vorige ploegen was ik ook verantwoordelijk voor de organisatie van de sprinttrein. Een goed gevoel bij alle betrokkenen in de trein is cruciaal. Natuurlijk zijn er al veel sterke jongens, maar ik wil met mijn ervaring iets extra’s brengen in dit team.”