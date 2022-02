Jacob Hindsgaul prijst ploeg na zege: “De jongens reden als motors”

Jacob Hindsgaul kon zijn geluk niet op na zijn overwinning in de derde rit van de Tour of Antalya. Op de aankomst bergop in Termessos beschikte de 21-jarige Deense renner van Uno-X over het beste eindschot en haalde daarmee zijn eerste profzege binnen.

Hindsgaul was erg uitgelaten in het flashinterview na afloop van de etappe. “Het is mijn eerste profzege, zelfs mijn eerste UCI-zege op de weg: dit is een grote dag. Winnen was een van mijn doelen voor het seizoen en dat het meteen al lukt in de eerste etappekoers, is geweldig.”

Ook prees de 21-jarige Deen het harde werk van zijn ploeg, die de slotklim van begin tot eind wist te controleren. “De jongens hebben de hele dag als motors gereden. Ze waren geweldig en ik kan ze niet genoeg bedanken.”

Verder vertelde Hindsgaul dat hij de afgelopen twee jaar worstelde met zijn fysiek. Maar daar kan hij nu een streep onder zetten. “Ik had wat problemen met mijn lichaam en ik heb hard gewerkt om die op te lossen. Dat het nu zijn vruchten afwerpt, is geweldig.”