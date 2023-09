vrijdag 29 september 2023 om 10:17

Jacob Hindsgaul (23) stopt door mysterieuze blessure: “Niemand kan uitleggen wat mis is”

Jacob Hindsgaul heeft op 23-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière moeten zetten. De jonge Deen, die in zijn beloftentijd gezien werd als een groter talent dan Jonas Vingegaard, heeft een blessure aan zijn linkerbeen waarvan niet bekend is wat het probleem is. “Er is niemand die kan uitleggen wat er mis is”, vertelt Hindsgaul aan DR Sporten.

“Ik heb alles geprobeerd. Chiropractor, fysiotherapeut, osteopaat, lichaams-SDS, MRI-scans, bloeddrukmetingen in het been”, aldus Hindsgaul, die zich in 2019 bij ColoQuick in de kijker reed van Uno-X. Daar was hij, na een jaar in de opleidingsploeg, de afgelopen drie jaar profwielrenner. Hij won onder meer de Ronde van Antalya 2022 en heeft een etappe in de Giro Valle d’Aosta op zijn naam staan.

Maar de laatste jaren gaat het fysiek niet goed met Hindsgaul. “Sinds ik bij Uno-X begon, heb ik last van mijn linkerbeen”, legt hij uit. “Misschien is in de laatste periode waarin mijn lichaam gegroeid is structureel is veranderd in mijn lichaam. Het was moeilijk om de uiteindelijke beslissing te nemen. Maar nadat ik de beslissing heb genomen, voelt het alsof er een last van mijn schouders is gevallen.”

Sneller dan Vingegaard

De vergelijking met Jonas Vingegaard kwam in 2019, toen Hindsgaul op de bekende Coll de Rates (een bekende trainingsklim in Spanje voor profwielrenners) de Strava-toptijd van Vingegaard versloeg met twee seconden. Daarop werd hem een grote toekomst voorspeld.

De Deutschland Tour, eind augustus, was voor Hindsgaul zijn laatste professionele wedstrijd. Dat maakte hij pas na die wedstrijd bekend aan zijn ouders en Uno-X. Over zijn toekomst op de korte termijn heeft de Deen ook al nagedacht. “Ik heb al een sollicitatiegesprek gehad en volgende week heb ik er weer een”, vertelt hij aan Ekstra Bladet. “Dus ik heb opties en ben er vrij snel overheen. Het is belangrijk dat je snel verder kunt. Er is nog zoveel te doen.”