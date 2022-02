Hindsgaul wint Tour of Antalya, maar kijkt al vooruit: “Wil in de Toekomstronde op podium staan”

Na de overwinning in etappe drie van de Tour of Antalya, wist Jacob Hindsgaul ook de eindzege in de Turkse rittenkoers veilig te stellen. Daarmee verraste de coureur van Uno-X niet alleen het publiek, maar ook zichzelf, vertelt hij aan WielerFlits.

Alhoewel het vandaag slechts een kwestie van overeind blijven was, begon hij wat gespannen aan de slotrit. “Natuurlijk waren er wat zenuwen omdat ik startte in de leiderstrui. Een valpartij kan alles verpesten, dus ik probeerde extra voorzichtig te zijn en het team te gebruiken om me veilig over de streep te krijgen. Het was een goede dag, want dat is gelukt”, stelt de 21-jarige Deen.

Vooraf had Hindsgaul niet verwacht zo vroeg in het seizoen al mee te kunnen doen voor de overwinning. Zo gaf hij te kennen eigenlijk naar Turkije te zijn afgereisd om de vorm te testen. “Dit was geen doel, aangezien het mijn eerste koers van het seizoen was. Ik hoopte wel mee te kunnen doen, maar ik had niet de verwachting te gaan winnen”, legt hij uit. Dat het toch lukte op de beklimming naar Termessos, ervaart hij als een fijne bevestiging. “Ik heb een lastig jaar achter de rug, dus dit voelt als een keerpunt. Ik heb het gevoel dat ik in de juiste richting ga, dat is erg fijn.”

De komende tijd hoopt het Deense talent zich te bewijzen als ronderenner. “Het échte hooggebergte is wat te zwaar voor mij, maar ik kan behoorlijk klimmen en ik heb ook een goede tijdrit”, vertelt hij. “Voor nu gaat het vizier op de Ronde van Catalonië en Luik-Bastenaken-Luik, ik hoop daar mijn topvorm te bereiken.” Maar het belangrijkste doel dit seizoen is de Ronde van de Toekomst. “Daar wil ik op het podium staan.”