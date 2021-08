Jack Haig: “We hebben nog steeds veel vertrouwen in Mikel Landa”

Mikel Landa begon als een van de favorieten voor de eindzege aan de Vuelta a España, maar maakt tot op heden nog geen onuitwisbare indruk. In het klassement kijkt de Spanjaard van Bahrain Victorious al tegen een achterstand aan van bijna twee minuten. “We hebben echter nog steeds veel vertrouwen in Mikel”, is ploegmaat Jack Haig duidelijk.

De Australische klimmer stond voor de start van de achtste etappe de pers te woord. “Mikel zit er elke etappe wel bij. Na de rit van zondag (met aankomst op de Alto de Velefique, red.) kunnen we beter inschatten wat nu de interne verhoudingen zijn.” Na acht etappes staat Haig (zevende op 57 seconden van Primož Roglič) er momenteel beter voor in het klassement, maar de klimmer denkt er niet aan om het kopmanschap op te eisen.

“Ik slaagde er in de etappe van vrijdag in om op te schuiven in het klassement, maar onze plannen zijn niet gewijzigd. Ik weet nog altijd niet precies hoe ik voor de dag zal komen in de derde week, aangezien ik niet erg veel heb kunnen trainen voor deze wedstrijd. We zullen nieuwe plannen maken na de rit van zondag. Op dit moment probeer ik gewoon mijn kansen te grijpen. Als ik nu ergens tijd kan winnen, is dat in feite mooi meegenomen.”

“Ik denk dat Roglič alleen van zichzelf kan verliezen”

Haig en Landa zullen het de komende etappes moeten opnemen tegen onder meer Roglič. Haig ziet in de Sloveen de torenhoge favoriet voor de eindzege. “Het zal echt ontzettend moeilijk worden om hem te verslaan. Ik denk dat alleen Primož Roglič in staat is om Primož Roglič te kloppen. Hij zal onderweg een foutje moeten maken, waar wij dan van kunnen profiteren. Hij oogt ontzettend sterk en lijkt op weg naar de zege.”