Jack Haig: “Tadej Pogacar was gewoon van een ander niveau” zondag 9 februari 2020 om 09:52

Jack Haig zag als leider in de koers hoe Tadej Pogačar versnelde op de steile flanken van de Sierra de Bernia, op weg naar een dubbelslag in de Ronde van Valencia. “Pogačar was gewoon van een ander niveau, hij was zoveel beter dan de rest”, zo vertelt Haig, die nu tweede staat in het klassement.

Haig begon als leider aan de voorlaatste etappe met aankomst op de verschrikkelijk steile Sierra de Bernia, maar de renner van Mitchelton-Scott wist dat hij meerdere renners in de gaten moest houden. Zo stonden concurrenten als Pogačar, Alejandro Valverde, titelverdediger Ion Izagirre en Dylan Teuns nog in dezelfde tijd.

Het was echter de Sloveen die iedereen uit het wiel wist te rijden op de vijf kilometer lange slotklim. Het goudhaantje van UAE Emirates zal vandaag zonder ongelukken de Ronde van Valencia winnen. “Niemand was in staat om hem te volgen, maar ik ben blij met mijn prestatie. Ik hoop nu die tweede plek in het klassement vast te houden.”

Eigen tempo

Haig kwam als vijfde boven op Sierra de Bernia, op zes seconden van nieuwe leider Pogačar. “Het was echt een hele lastige dag, het was onmogelijk om even rustig aan te doen. Mijn ploeggenoten hebben opnieuw geweldig werk geleverd en me afgezet aan de voet van de slotklim. Ik zat daarna in het wiel van de mannen van Team Ineos.”

“Ik probeerde gewoon mijn eigen tempo te rijden gezien de moeilijkheidsgraad van de slotklim”, aldus Haig. Ploegleider Dave McPartland is trots op de Australiër en zijn ploeggenoten. “Maar Pogačar is gewoon in supervorm. Jack moest zijn meerdere erkennen in een betere renner”, is zijn conclusie.